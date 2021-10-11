紙本振興五倍券8日起發放，許多民眾已經領券並開始使用，不過卻有民眾不打算拆開使用，要原封不動留做紀念，貼文一出引起網友熱議，許多網友砲轟浪費，也有網友笑稱「是炫富新招」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，2009年發放消費券時正在念書，被媽媽強行收走拿去買冰箱，而2020年的三倍券沒有領，今年的五倍券則打算保留下來做紀念，過幾年再拿出來回味，並好奇詢問「有沒人跟我一樣五倍券打算保留下來當紀念不花掉的」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友笑稱原PO炫富，「有錢人的思維真是奇特」、「我要原封不動留著明年當門聯貼在門上炫富」、「炫富新招：振興券不花留到過期當廢紙」，其他網友也紛紛留言，「你在公開浪費國家稅收」、「話不用說的那麼早，等你月底就會拿出來了」、「我有50年前的消費券，保留到現在漲了兩個0給你參考」、「孤兒院、植物人很需要，可考慮捐款」。

依照「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1項規定，紙本五倍券有使用限制，不得找零、轉售、兌換或退換現金。若違反將不得兌領該筆款項；其情節重大者則取消兌領款項之資格。