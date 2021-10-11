紙本五倍券開放領取後，10日宜蘭縣李姓女子騎乘機車領取自己與家人共3份、價值1.5萬元的五倍券，孰料回程途中弄丟，所幸一名賴姓婦人撿到，並送往派出所，羅東警分局通報各單位協尋失主，幫助民眾找回弄丟的五倍券。

警方表示，李姓女子領取五倍券後，將3份五倍券放在機車前置物箱，但騎乘機車回程途中，五倍券從前置物箱掉落，李小姐並未注意；賴姓婦人在羅東鎮、五結鄉交界一帶的傳藝路與中山路二段巷口拾獲，就近送往羅東警分局五結分駐所報案。

五結所員警戴佳錫通報分局各單位協尋失主，開羅派出所回報李小姐在遺失後，曾致電有無民眾撿到五倍券，戴員向李小姐聯繫，經比對遺失特徵數量、行進路線及拾得地點，並調閱路口監視器確認拾獲的五倍券為李小姐遺失，立即依規定發還。警方提醒，隨身物品應妥善保管，避免自身財物遺失，民眾若拾得遺失物品，務必送往鄰近派出所。