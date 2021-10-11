圓規颱風早上8點位置在鵝鑾鼻東南方520公里海面上，過去3小時強度再增強，暴風半徑擴大到200公里，且強度還在繼續變強，氣象局持續發布宜花豪雨特報，以及北北基、桃園、新竹縣、台中、台東大雨特報，今明兩天颱風影響最明顯，尤其在今天下半天到明天上午是風雨高峰。

氣象局表示，目前圓規颱風所處環境海水較為溫暖，有利於颱風強度持續增強；根據風場資料分析，颱風平均暴風半徑約200公里，最大暴風半徑達到230公里，加上颱風外圍環流較為寬廣，北側的外圍雲帶發展相當旺盛。

氣象局表示，颱風現在逐漸進入巴士海峽，明天通過巴士海峽往南海一帶接近，颱風外圍環流已開始影響，北部、東半部地區降雨將逐漸增大，新北、宜蘭、花蓮地區及台中山區已有大雨發生，預計今天北部、東半部及恆春半島易有大雨或豪雨出現、尤其宜花地區及新北山區可能有局部豪雨等級以上的強降雨發生，花蓮山區24小時預測累積雨量更從250至400毫米，上修到400至600毫米，平地也從200至340上修到250至400毫米。

氣象局表示，隨著颱風逐漸通過巴士海峽往南海走，北部、東半部降雨時間將越來越密集，風雨越來越大，台灣附近的風勢會越來越強，出現9至12級強陣風，蘭嶼已出現14級強陣風，東半部出現3至5米的大浪，今明颱風影響最明顯，尤其在今天下半天到明天上午是風雨高峰，明天白天以後才有機會解除海警。

氣象局表示，今天因颱風外圍環流沉降作用影響，彰化至台南、南投及金門高溫炎熱有36度以上高溫發生的機率，台灣東西半部天氣兩樣情。