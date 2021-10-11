蔡英文總統昨（10）日以「共識化分歧、團結守台灣」為題，發表國慶演說，她提到，從1949年中華民國立足台灣以來，歷經了72年，在一個世代又一個世代的努力下，成就了今日中華民國台灣的嶄新樣貌。對此，前立委孫大千直呼，原來國家認同問題最嚴重的就是蔡英文總統，明明在慶祝中華民國110年生日，為什麼蔡英文口中卻只在意中華民國過去72年的歷史？

孫大千今日在臉書表示，蔡英文身為中華民國總統，不敢誠實面對自己國家的歷史，這只能再一次證明民進黨從頭到尾就是一個借殼上市的「竊國者」。

明明慶祝中華民國110年生日，孫大千質疑，為什麼蔡英文口中卻只在意中華民國過去72年的歷史？前面的那38年，跑到哪裡去了？蔡英文究竟是忘記了，還是根本不敢想起來？

至於為何中華民國消失了38年，孫大千認為，因為在蔡英文不願提起的那38年中，是中國國民黨陪著中華民國一起走過了東征、北伐、剿匪、抗戰，經歷了種種磨難，民進黨完全沒有任何貢獻。且在蔡英文不敢提起的那38年中，中華民國的領土包含大陸，這段和大陸的連結，是持續推動台灣獨立的民進黨最害怕台灣人民和年輕世代認識了解的一段歷史。

孫大千也質疑，選擇性的接受中華民國片斷的歷史，蔡英文還有資格讓台灣人民相信，她是真的熱愛中華民國嗎？