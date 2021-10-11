Giannis stays with it slams and scowls on ESPN 😤 pic.twitter.com/mrS94HYSYQ — NBA (@NBA) October 10 2021

前兩場熱身賽缺席的上季總冠軍公鹿「三巨頭」阿提托康波、米德頓與哈勒戴，終在11日出戰雷霆熱身賽小試身手，3人都只打了上半場就告休兵，公鹿仍以130比110宰翻雷霆，除了終止熱身賽2連敗，且拿熱身賽首勝，更讓雷霆苦吞2連敗。

或許太久沒有上場比賽，公鹿「三巨頭」首節就很強勢，光在首節，公鹿就轟48分的高分，打完上半場，更以81比54遙遙領先雷霆，公鹿總教練布登豪瑟自然沒有必要讓三巨頭下半場繼續上場，下半場完全換上板凳戰力磨練經驗。

「字母哥」阿提托康波只打17分鐘，摘8分、9籃板及6助攻，更上演自搶籃板灌籃美技，唯一美中不足的是罰2中0，米德頓也替公鹿拿下14分，哈勒戴11分、4助攻與4籃板，布魯克羅培茲11分、4籃板及3火鍋，恩瓦拉15分。

至今熱身賽還沒開胡的雷霆，以托特19分最高，主控亞歷山大也有12分、6助攻，傑若米13分，看來雷霆打算延續上季擺爛心態明顯，畢竟他們在今年休兵期仍無任何大動作，新球季目標可以超越上季22勝50敗的疲軟戰績就算不錯了。