紅襪瓦茲奎在美聯分區系列賽G3擊出再見全壘打。（MLB臉書）

美聯分區系列戰，紅襪在關鍵G3把光芒帶回波士頓主場廝殺，打得難分難解。雙方互有領先，9局打完戰成4比4，一路延長到第13局才分出勝負。最終紅襪藉著瓦茲奎(Christian Vazquez)的再見轟，6-4擊敗光芒，系列賽取得2勝1負聽牌。這場激戰打了5小時14分鐘。

紅襪派出在外卡戰打敗洋基的艾沃迪(Nathan Eovaldi)擔當先發投手，他首局就被梅斗斯(Austin Meadows)轟出兩分彈，而且是投了曲球還被逮中。首局下半，紅襪席瓦伯(Kyle Schwarber)回敬一發陽春炮。第3局紅襪連續安打超前比分，光芒毫不猶豫換下先發投手，他們此戰本來就是使用牛棚車輪戰。紅襪第5局添上一發賀南德茲(Enrique Hernández)飛越「綠色怪物」的陽春炮，取得4比2領先。

光芒不愧是強敵，紅襪的領先持續到第8局，又被超級新秀法蘭柯(Wander Franco)轟出陽春炮，接著梅斗斯帶頭的兩支二壘打追平比分！比賽進入延長，例行賽在第10局開始有突破僵局制（二壘有起始跑者），但季後賽是沒有的，不然紅襪就有機會以第11局下的二壘打結束比賽。

第13局上半，光芒凱麥爾(Kevin Kiermaier)差點擊出兩分全壘打，他那球飛打到右外野圍牆彈回地面，居然因為旋轉的力量又彈出牆外！主審檢視重播之後判定為場地規則二壘打，所以光芒一壘的跑者只能推進到三壘，那球若留在圍牆內光芒就可得分了。

光芒不惜血本出動9位投手，紅襪第13局下半先取得四壞保送，光芒投手想要搶好球數，被瓦茲奎上來鎖定第一球出棒，他是右打者，這球再度飛越左外野「綠色怪物」，紅襪休息區的球員全數衝進場內，再見全壘打！挨轟的投手是帕提諾(Luis Patino)，這是去年光芒賣掉賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)之後換來的教士隊新秀。