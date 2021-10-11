安平區石門國小出土的清代鋪面。（文資處提供／曹婷婷台南傳真）

文資處進行台南400年志工增能培訓。（文資處提供／曹婷婷台南傳真）

台南2024迎接建城400年，台南市文資處去年委託成功大學執行調查研究計畫，今年發掘出土熱蘭遮城外城西牆、熱蘭遮城排水系統，是過去調查未被發現遺構，尤其，熱蘭遮城排水系統的重要基礎設施，史料幾乎少有提及，被視為重大發現，補充既有史料不足。

1624年荷蘭人來台，在今安平古堡建造「熱蘭遮城」，文化局指出，台南400年歷史起源熱蘭遮城，是台南市政府推動台南400年相關計畫重要據點之一。市府以「台南400年－文化資產場域再現計畫」向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中，「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」獲中央核定總經費505萬8000元，將今年展開調查研究計畫，透過考古發掘更多熱蘭遮城身世之謎。

文化局說，荷蘭人建造熱蘭遮城，宣告台灣正式進入世界貿易體系一環，成為荷蘭東印度公司橫跨兩大洋的貿易航線中的重要貿易據點。同時也代表西方、中國、日本與平埔族群等來自各地的人種族群，在此時刻參與一場影響台灣歷史發展的大變革，最終形塑成400年後台南、台灣樣貌。

熱蘭遮城研究從清朝時期就開始，當時來自美國的李仙得(Charles W. Le Gendre)進行探索研究，日本統治時期，則有栗山俊一進行相關研究。二戰結束後，地方文史工作者亦持續投入研究，官方調查研究則有曾國恩建築師1993年的「臺閩地區第一級古蹟臺灣城殘蹟調查研究與修護計畫」、2003年與2006年，由傅朝卿教授、劉益昌教授、李德河教授等團隊執行的「王城試掘調查研究計畫」。

過去調查區域受限於發掘現場環境、建築物的遮蔽等問題，大部份位於安平古堡園區內，然近2年來，為籌備台南400年相關計畫，市府與成功大學就熱蘭遮城與大員市鎮之調查研究計畫進行合作，陸續在安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊進行持續調查工作。

今年發掘出土熱蘭遮城外城西牆以及熱蘭遮城排水系統，都是過去調查未被發現的遺構，可補充既有史料不足。文化局強調，市府團隊將透過更深入調查研究，呈現更多新發現讓國人知道。

此外，在進行熱蘭遮城西牆發掘的過程中，文資處也進行台南400年志工增能課程，讓志工從整個台南400年計畫一開始就參與其中，瞭解更多計畫內容，2024年提供最專業與優質的志工服務。