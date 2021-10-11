柯志恩臉書曬出一張在去年拍下的雙十國慶照片。(取自柯志恩臉書)

昨(10日)是中華民國110年國慶日，不少政治人物都分享歡慶畫面，前立委、前國民黨副秘書長柯志恩昨在臉書提到，今年有一面史上最大的國旗現身，不管背後的解讀為何，能夠在國家的慶典看到青天白日滿地紅的國旗，仍是感動滿滿。同時她曬出一張和國旗的合照，引發不少網友關注，PO文一天的時間，已有萬名網友按讚。

柯志恩在臉書分享，自己已經不是檯面上的政治人物，所以在雙十國慶這天，不必像其他民代一樣，以國旗為背景，把自己的頭像框進去，象徵普天同慶，平時要找張與國旗並列的照片倒是不難，特別是和國民黨有關的場子，國旗幾乎是基本元素。

柯志恩更透露，過去在屏東念書，十月初的美勞課就要做國旗燈籠，記得有幾年，晚上學校都會讓高年級學生出去遊行，嘴上唱的是愛國歌曲，手上小心翼翼的護著蠟燭不要熄滅，那時最喜歡看的螢光幕播放的國慶閱兵大典，年紀稍長後，好幾年都有機會上台宣讀總統的國慶文告，到了出國留學後，對國旗的感受度是特別強烈的，那代表著自己來自的國度。

最後，柯志恩認為，不管現今兩岸情勢如何消長，那面青天白日滿地紅仍是她唯一認同的國旗，國父孫中山先生創建了中華民國，這也是不容抹滅的歷史事實，慶祝雙十國慶的這天，就是好好把國旗掛好，國歌唱好唱滿，其他的廢話可以休矣。

對此有網友留言表示，「不管怎樣國軍始終守護著這片自由的國度」，柯志恩也回，「向國軍致敬！」另外還有人喊話「柯委員問政認真，上次非戰之罪，應該再出來為民服務」、「柯委員加油2024一定要選上立委」，柯則回「感謝支持」。