大陸江蘇省一名中年男子8日突然情緒崩潰躺在馬路中央，導致來往的車輛必須繞路通行，嚴重影響交通，警方獲報後趕抵現場，男子竟然還央求上前關心的員警將他拘捕起來，背後原因只是因為女兒數學程度太差，心中一時悲憤，才會跑到馬路上撒野。

綜合陸媒報導，江蘇省蘇州市有一名男子光天化日之下跑到馬路中央不肯起身，嚴重影響當地交通，警方獲報後到場處理，打算勸走這位男子時，對方竟不斷哭求，「我今天躺在這裡，就是想你們把我拘留！」雙方折騰一陣子之後，男子才緩緩說出「我女兒800減700，竟然說等於900…我不想回家了，我求求你們，我實在是管不了我女兒」。

面對女兒差勁的數學程度，男子情緒數度崩潰，不斷躺在地上耍賴，還央求警方拘留，脫序行徑讓警方相當錯愕，只能趕快將男子從地上拉起，並且帶到路旁好言相勸，最後男子才心不甘情不願的離去，就連員警也無奈表示「我們也不知道該怎麼教育他了。」

畫面曝光後，隨即登上微博熱搜，網友們紛紛搖頭直呼「都成年人了，一點小事連自己的行為都控制不住，根本是長不大的巨嬰」、「崩潰歸崩潰，但躺大街上崩潰真的太離譜了」、「對不起，當我聽到800減700是900的時候，我不爭氣地笑了」。