大陸上海市一名20多歲的方姓男子，與一名張姓男網友勾結，下藥迷昏妻子後，安排張男到家中性侵，自己則在一旁錄影，俟張男完事後，自己再接著與老婆發生關係，此案曝光後，張男、方男與提供藥物的龔姓男子，全都遭判刑入獄。

據《澎湃新聞》報導，方男2020年7月與方男達成共識，將妻子迷昏後，讓張男到家裡與妻子發生性關係。幾天後的某晚11點許，方男按照計畫，趁妻子不注意，在飲料中偷放含有鎮靜、催眠作用的藥物，見妻子神智不清，再讓她吸入麻醉劑陷入昏迷狀態。

張男接獲方男通知，便帶了情趣用品，到方男的住處與方妻發生性關係，方男則在一旁拍照、錄影，等到張男完事，方男接著再性侵妻子。

經當地警方調查，全案除了方、張兩人涉案，還有一名龔姓男子負責提供藥品、金錢給2人，上海浦東法院日前（9日）對此案做出判決，方男、張男採用欺騙他人吸毒的手段，強行與婦女發生關係，各判處4年、3年10個月有期徒刑，龔姓男子判處3年有期徒刑。

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