為促進我國與非洲國家學術交流，教育部推動「非洲菁英人才培育計畫」，110學年補助北醫大、高醫大、台大、台師大及東華等5校各約1000萬元，讓他們招收非洲菁英人才來台就讀碩博士學位、培育特定領域高階人才及辦理我國大學校院聯盟合作。

教育部表示，這項計畫今（110）年度採小規模試辦，4月公告徵件以來，計有7校遞交申請計畫，5校經教育部審議通過，共核定「特定領域學位班」4班、「短期專題研習班」8班及「特定領域聯盟」2件，自9月開始執行，以提高我國高教在非洲地區能見度。

為促進我國與非洲國家學術交流，並擴大我國高教在非洲之能見度與影響力，教育部自從今年起特訂「非洲菁英人才培育計畫」，規畫於「農業」、「醫療」、「資訊」、「商管」、「華語教育」等5個高教領域，鼓勵國內大學校院招收非洲菁英人才來台就讀碩博士學位。

教育部補助項目包括：一、「特定領域學位專班」：補助我國大學校院針對我國農業及醫藥之優勢領域或非洲合作國家重點產業所需之人才開設碩士或博士學位班，或採與當地國優質產學研究機構共同培育方式開設雙聯學位班（含學碩博），招收非洲國家學研機構教研人員或主管及一般學生。

二、「短期專題研習班」：以農業及醫藥領域優先，採跨領域別或議題導向、專題研習之短期研習方式辦理，完成課程者授予學分證明，參加對象為非洲國家高級中等以上學校教職員生或政府官員，並得因應疫情影響，以遠距方式推動。

三、推動我國大學校院聯盟合作：我國大學校院與非洲大學或學研機構進行高等教育學術交流活動，如辦理學術會議、研討會、論壇及工作坊等，因應疫情採線上同步方式辦理。

這次獲選的有北醫大、高醫大、台大、台師大及東華等5校，他們合作的非洲國家有史瓦帝尼、馬拉威、甘比亞、索馬利蘭、南非、奈及利亞、坦尚尼亞、肯亞等國。