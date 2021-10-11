南韓6人女子團體DreamNote於2018年正式出道，雖不像本月少女、IZ*ONE、(G)I-DLE等同期女團一夕爆紅，但成員們甜美的外表與歌唱實力仍吸引不少粉絲的喜愛。而大膽的她們近日竟突發奇想，在廢棄屋中開直播大聊鬼故事，沒想到還真的發生靈異現象，讓她們及網友們全嚇傻。

DreamNote雖工作行程忙碌，但她們還是經常透過社群媒體、開設直播與粉絲們互動，本月8日她們再度以「在廢棄屋裡會發生什麼事？」為主題開啟直播，而直播地點正是廢棄屋。

只見她們6人坐在沙發上，並點燃兩根蠟燭製造詭譎的氣氛，接著各自分享自己曾遇到或是聽到的鬼故事，沒想到講著講著，在沒有外界干擾下，放在右後方的斷頭人偶突然轉動了幾下，讓目擊驚悚一瞬間的成員Eunjo及Sumin忍不住大聲尖叫，而距離人偶最近的Miso則是被嚇到趴在地上不敢動。

即使如此，敬業的DreamNote還是繼續完成直播、表現出鎮定的樣子，還試圖開玩笑消除恐怖的氣氛，但網友看到後還是紛紛留言「太恐怖了」、「這是工作人員在鬧她們的吧？要是真的也太可怕了」、「看那顆頭轉動的瞬間我也被嚇一大跳」、「看得我頭皮發麻」、「在現場肯定被嚇死」、「Miso真大膽還敢拿起來」，意外引發話題。（影片37：50秒處）