外國一名女子因為心疼男友沉浸在喪母之痛中，竟做出一個驚人的決定，要嫁給準公公、送給男友一個新媽媽，以緩解他失去母親的悲傷，影片曝光後，許多網友都覺得十分傻眼，紛紛留言吐槽，但女子並未做出回應，反而持續上傳其他影片，也因此被質疑她為了搏眼球，而捏造假故事。

擁有1.1萬追蹤者的女網友「@ys.amri」，近日在TikTok上傳一段短片，她透露男友媽媽前陣子過世了，讓男友難過不已，她看了以後相當心疼，為了不讓男友持續沉浸在失去媽媽的痛苦之中，她竟做出一個大膽的決定，那就是「嫁給準公公」，直接送給男友一個新媽媽，希望對方可以別再繼續難過下去。

影片曝光後，不少網友都對她的做法感到不解，也十分傻眼，紛紛留言吐槽：「我的繼母是我的前女友，這根本是八點檔的劇情」、「妳確定這樣做不會讓妳男友更難過？」、「妳還真是善良」、「哇！真的是很棒的女朋友耶」、「雖然出發點是好的，但嫁給準公公會不會太誇張了？」、「這個決定也太不合理了」。

但也有人發現，這名女網友過去發布的影片中，從來沒有出現過她的男友，甚至在「嫁給準公公」這部短片之後，她仍持續上傳其他搞笑影片，並未公開自己的「新婚老公」或「前男友」，因此大家質疑女網友只是為了搏眼球，而胡亂編造這段狗血又荒謬的故事，不過她至今都沒有對此做出回應。