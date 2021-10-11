台中市警察局永興派出所所長蕭登元表示，11日凌晨3時兩名民眾酒後口角開打，警方火速到場處理。（盧金足攝）

好友連假飲酒敘舊 一言不合竟開打 中市警速到場壓制

國慶三天連假很多人出遊，也有民眾趁假期聚餐敘舊，但是幾杯黃湯下肚拳腳相向掛彩！台中市11日凌晨3時41分，在北區太原路與榮華街口的太原綠園道上，有2名男子在打架，警方獲報後立即到場處理，經查為兩名友人酒後細故引發口角，兩人火大還徒手打架，雙方臉上及腳部有多處擦傷，全案依《傷害罪》及《社會秩序維護法》移請偵辦及裁罰。

台中市府警察局第二分局接獲民眾報案指稱，北區太原路與榮華街口太原綠園道上，有2名男子在打架，立即通知所轄永興所線上警力前往處理，警方快速到場調查發現，52歲林姓男子與31歲錢姓男子，兩人原為朋友關係，卻為了1萬元酒錢起衝突。

永興派出所所長蕭登元表示，調查錢男至林男家中飲酒敘舊，疑已深夜怕吵到家人，黃湯下肚後，兩人談性高，還轉移陣地到綠園道上繼續聊天，期間兩人因言語分歧，一言不合，好友酒後拳打腳踢，打到臉上及腳等處擦傷。

警方到場後，林男還情緒高漲，大聲咆嘯企圖追打錢男，警方迅速予以壓制，阻止林男持續脫序行為，林男由119送往中國醫藥大學附設醫院治療，傷勢已無大礙；現場林男母親見狀上前勸架，全案警方迅速到場壓制依法究辦。

台中市警第二分局長陳家銘表示，民眾酒後切勿藉故生端，任何脫序行為警方都會依法嚴懲查辦，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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