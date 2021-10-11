來自新北、桃園市的16名遊客，昨中午駕車前往宜蘭縣南澳鄉神祕沙灘一遊，孰料下午2、3點準備返程時，回程之路遇到一輛賓士大G吉普車卡在礁岩，導致回程沙灘路受阻，又因受到颱風外圍環流影響，當地出現長浪阻斷，為了安全只好返回海蝕洞躲避過夜，海巡署、宜蘭縣消防局深夜獲報後，與空勤聯手救援，今天（11日）清晨7時將16人全數救出吊掛救出脫困，整夜搜救至少耗費百餘萬元費用，只能由全民買單。

海巡署、宜蘭縣消防局深夜獲報後，與空勤聯手救援。(海巡署提供)

海巡署、宜蘭縣消防局深夜獲報後，與空勤聯手救援。(海巡署提供)

根據獲救民眾表示，原本它們要離開海蝕洞，但卻見到有一輛賓士車受困卡在礁岩旁邊，當時剛好漲潮，車主說要去找人拖吊後就不見蹤影，他們因沙灘路段受阻，直到晚上都沒見到人，只好在當地露營過夜。

搜救人員攜帶山域及救生裝備，預計從海蝕洞上方下切救援。(戴志揚翻攝)

空勤直升機清晨5時50分自花蓮機場起飛，第一架次救出6名大人、5名小孩，第二架次救出另外5人，有一名因孕婦腳擦傷、一名孩童額頭擦傷送醫，16人均安。(戴志揚翻攝)

受困的16人有6男5女人是成年人，當中1人是孕婦，另有5名孩童，他們昨赴有祕境之稱的南澳鄉神祕沙灘依由後受困，海巡、岸巡、消防局搜救人員昨深夜獲報後前往救援，但因漲潮無法接近。

消防局考量海線救援無法執行，確定16人安全無虞後，遂返隊攜帶山域及救生裝備，預計從海蝕洞上方下切救援，今天0時57分5名警消、9名義消在台9丁線海蝕洞上方下切救援。

凌晨3時41分、下切途中，搜救人員遇到約100公尺的斷崖，嘗試繞路仍無法順利下切，考量安全後搜救任務暫停，空勤直升機清晨5時50分自花蓮機場起飛，第一架次救出6名大人、5名小孩，第二架次救出另外5人，有一名因孕婦腳擦傷、一名孩童額頭擦傷送醫，16人均安。