「拔馬桶座、偷水龍頭」，今年秋天開學後，一股破壞性的挑戰從社群媒體發動，引發美國青少年戲劇性效尤，許多學校甚至被迫暫時關閉廁所，最後遭殃的是誰呢？

一開始有點奇怪，先是身邊小小的「不尋常」，演變成全美教育圈與家長圈熱議關心的事件。

9月中旬中央社記者駐地的社區裡，住得近的高中生們，中午用餐時間突然短暫「跑」回家，有些還帶了好幾位同學都是要「上廁所」。

理由是「學校把廁所鎖起來，因為有人搞破壞」。

10月初，鄰近其他高中學生早上到校後，又被緊急疏散回家，所幸「炸彈威脅」的消息只是虛驚一場。

根據「了解你的迷因」（Know Your Meme）網站，一位TikTok用戶在9月初拍攝一支在學校偷竊拋棄式口罩的影片，標記「狡猾的偷竊」（Devious Licks），影片有超過1.75億次的點閱。

儘管TikTok把這則影片從平台下架，來自全美各地的青少年跟進模仿，惡作劇的範圍在校園和公園擴大，主要「攻擊」男廁、女廁也有，相關手機影片上傳後，捲起新一波TikTok挑戰。

「都市辭典」（Urban Dictionary）網站解釋，Lick（舔）可當名詞，指「偷竊得手的一種，為當事人帶來不錯的、令人印象深刻、正面快樂滿足的一天」。

美國校園的廁所相較於台灣更為隱私，有些單間一次只能一人使用，裡頭附有洗手功能，門一鎖，人在裡頭做什麼或留下什麼，要等下一個人進去才會知道。

愛荷華州當地電視台TV6在9月22日前往快樂谷公立高中（Pleasant Valley High School）調查報導時，發現學生廁所的馬桶被塞入一片比薩。

費城一處學區主管溫澤爾（Lee Ann Wentzel）告訴「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer），他們先接獲一則通報，「小學廁所馬桶被衛生紙堵塞」，同樣的情節又發生在另一所學校。

華府一所高中校長凱恩（Lisamarie Kane）寫給家長的溝通郵件，被北維吉尼亞州的網媒InsideNova對外公布，「學校廁所有好幾袋洗手乳和衛生紙被塞入馬桶，許多廁所內的物品被偷走，換成垃圾堆」。

這股戲劇性感染力很強，給皂器、水龍頭，甚至馬桶都有人從地上或牆上拔起。廁所被校方暫時關閉，這衍生出其他問題，有學生在不對的地方「解放」，有學生一整天「憋著」。

為了重開廁所，喬治亞州一個學區提供100美元現金，鼓勵學生當吹哨人。在費城內沙米尼（Neshaminy）學區 ，學校廁所外有保全人員守著，限定某個時段有多少學生可進去使用。

紐澤西有高中建置實名制系統，掃描學生證才能進出廁所，校長史初特（Jonathan Strout）說，「這樣我們能清楚知道誰、在何時進入廁所，以利很快地找出破壞公物的學生」。

「時人雜誌」（People）報導，全美至少有13名以上學生因為參與Devious Licks挑戰而面臨刑事控告。各地都有警長辦公室呼籲家長和子女懇談此事，譴責與禁用社群平台的聲音也四起。

和過去「吃洗衣膠囊」、「60秒不喝水吞肉桂粉」等搏眼球的TikTok挑戰很像，網路跟風來得快、去得也快。但新的挑戰又起，同樣讓教育工作者拉警報。

「如果你在學校發出炸彈威脅，我們付給你300美元」。「如果你從教室偷走老師的筆電，並貼出照片，我們付給你500美元」。加州教師協會近日並在備忘錄中對成員警告，社群媒體TikTok 和推特（Twitter）10月的挑戰是「打老師」。

懞懞懂懂的青春期，為了得到關注、獲取同儕的眼光而搞怪的孩子，自古以來皆有；數位時代在社群媒體推波助瀾下，任何話題無可避免地會帶到學校、甚至擴及全球，讓教育工作者與家長不得不關注、見招拆招。另一個深切的挑戰或許是大人如何比孩子們更有趣，循循善誘他們三思而後行。