南台科大學生陳昊謙（右三）前往奧地利交換，與義大利、羅馬尼亞、德國、西班牙跟芬蘭同學一同旅行。（陳昊謙提供／林志成台北傳真）

教育部與奧地利以政府對政府(G2G)方式合作設置「台灣奧地利高教科研種籽基金」獎學金，在新冠肺炎疫情下，我國仍有2位學生在去年9月到今年2月如期前往奧地利，他們和當地學生及來自世界各地的國際學生共同學習與交流，體驗不同教學模式及文化衝擊。

教育部表示，雖然受到新冠肺炎疫情與邊境管制影響，奧地利大多數的學校都已轉為線上遠距教學，但我國仍有2名學生順利取得奧地利核發入境簽證，前往實地進行交換與體驗不同的學習環境。

我國2位學生是赴奧地利的維也納科技專業高等學院及薩爾茲堡專業高等學院進行交換。2校的特色領域包含設計與產品管理、觀光創新管理、國際商業研究、科技管理、全球銷售與行銷研究等，符合我方學生原本的專業領域背景。

前往維也納科技專業高等學院交換1學期，來自北科大工業工程與管理系的王茹怡表示，為了不讓自己在未來感到後悔，去年9月在歐洲疫情嚴峻的情況下，仍然堅定出國交換的決心。

王茹怡說，雖然上課模式都轉為線上，但老師多元化的授課方式(翻轉教學、自我學習等)，以及同學們在線上踴躍的發言、頻繁的互動，讓上課氣氛顯得活絡，讓人容易投入其中，也跳脫自己在傳統上的學習模式。

南台科技大學視覺傳達設計系的陳昊謙則表示，在課堂上就能和在業界有豐富經驗的老師對談與討論，可以直接地瞭解目前市場上的趨勢以及所需要的能力。此外上課時間並非固定進行，期間需要進行大量的閱讀與報告，因此很考驗學生的自制能力與時間管理。

學生從交換期間遇到的挫折中學習解決問題，主動學習、內化再反思，在踏出舒適圈後的探險，讓同學能體驗不同授課模式的磨合、培育更寬闊的視野。未來教育部將持續強化台灣與奧地利雙方交流網絡的合作基礎，並厚植我國優秀青年國際交換之經驗。