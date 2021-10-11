隨著強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗期限將至，加拿大醫療系統與長照機構面臨人手短缺以及不打疫苗醫護恐遭解僱問題，工會敦促聯邦與省政府軟化強硬立場。

醫院與安養院近兩年早因抗疫之故人力不堪負荷，現在政府強制接種恐讓人力更加吃緊。強制令帶來的不確定性，凸顯邁向復甦之路挑戰重重。

卑詩大學（University of British Columbia）助理教授葛雷森（Devon Greyson）表示，官員強制規定接種疫苗影響不明，也不清楚勞工將如何反應。

他說，「人員短缺可能攸關大家的健康和福祉，很讓人害怕」，但「不能確定所有醫護都已接種，又讓我們面臨讓人害怕的倫理狀況，所以有點兩難」。

魁北克（Quebec）與卑詩省等省分要求醫護人員必須接種才能繼續工作。為解決人手短缺問題，至少已有一省提供醫護簽約獎金。

總理杜魯道（Justin Trudeau）上週也公布世界上數一數二嚴厲的強制措施，要求聯邦政府員工必須施打疫苗，未接種者必須放無薪假。此外，搭乘飛機、火車與船隻的乘客也都須打完疫苗。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）報導，解僱已經開始帶來衝擊，安大略（Ontario）實施強制接種令之後，南部一間醫院上週解僱57名員工，相當於2.5%人力。多倫多一間長照機構也要求36%拒絕接種的員工放無薪假。

卑詩省長照機構員工明天之前若未不至少接種一劑疫苗，就得開始放無薪假。卑詩省表示，截至10月6日，溫哥華與鄰近地區的長照機構員工約9成7至少打過一劑，卑詩省北部則只有8成9至少打過一劑。

代表21萬5000名聯邦工作者的加拿大公共服務聯盟（Public Service Alliance of Canada PSAC）表示，工會支持政府的疫苗接種立場，但沒接種的工會成員不該受到懲罰。

工會表示：「特別是有提供遠距工作選項、不會危及同事健康與安全、也能讓我們的成員繼續替加拿大人服務的情況下。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101011