儘管公牛先發主力11日除了迪羅薩以外，其他都陷手感低潮，公牛仍靠今年第38順位選來的21歲小將多桑姆，讀秒階段連取4分，最後以102比101驚險逆轉擊退地主騎士，搶下熱身賽3連勝續保不敗之身，騎士熱身賽戰績1勝3敗。

騎士雖在最後1分41秒一度取得99比95領先，公牛卻靠道生三分球追到只差1分，然後多桑姆在最後41.1秒切入放進超前兩分球，接著最後13.8秒又投進中距離，就算佛爾最後0.3秒籃下補進兩分球，卻改變不了騎士飲恨敗北現實。

公牛以迪羅薩23分最高，替補前鋒阿利茲強生也有14分、11籃板，前兩場熱身賽火力全開的拉文，今天投14中5、攻下13分，表現只算平平，朗佐鮑爾、武切維奇與德瑞克瓊斯各有10分，意外成為逆轉功臣的多桑姆替補貢獻9分。

騎士以上季還在公牛效力的前鋒馬爾卡寧18分最高，今年選秀探花莫布利15分、10籃板及4助攻，外加2抄截、3火鍋，賈瑞特艾倫12分、8籃板，不過騎士今天刻意讓塞克斯頓、多蘭兩大後場主力輪休，沒想到反而跟公牛打到難分難捨。