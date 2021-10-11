第20屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，新北高中共獲得1金、2銀、4銅的佳績，成績亮眼，團體部分由樹林高中、康橋國際學校（秀岡及林口校區）及北大高中囊括金、銀、銅牌；個人組則由康橋國際學校（林口校區）同學林俊曄及蕭杰宇榮獲銀牌及銅牌，將有16位同學獲選國手培訓的資格，有望代表台灣出賽。

「高中地理奧林匹亞」競賽是目前國內唯一針對高中社會領域相關課程的全國性比賽，且配合「國際地理奧林匹亞」（International Geography Olympiad IGEO）」之舉行，獲得前三名的同學將可獲選國手培訓的資格，代表台灣參加國際比賽。

新北市教育局長張明文表示，此次競賽首度摘金，表現也是新北市歷年來最好的成績。國際地理奧林匹亞競賽將面臨不同的挑戰，除了全英文的試題外，選手更必須兼具學科能力、外語實力以及論述表現，難度極高，期許所有新北的同學們均能通過選訓營的培訓與考核，繼續為台灣及新北爭取好成績，在國際賽場上大放異彩。

樹林高中以「三峽地區茶產業時空變遷圖」勇奪「實察繪圖組」金牌，共同獲獎的同學吳亭頤、陳昱璋及徐楷祥表示，他們的研究靈感來自於「三峽知名的蜜香紅茶」，藉此繪製出茶園空間分布地圖，輔以時間軸呈現三峽地區茶產業的時空變遷，透過走入社區，推廣茶產業的輝煌歷史。

樹林高中教務主任魏文達補充，學校積極發展地方學，帶領學生關心在地文史，此次學生參賽作品以關懷鄉土為出發點，結合社會科學探究實作技能實踐課堂所學，充分掌握新課綱核心素養的精神。

康橋國際學校主任陳筱珊表示，學校十分重視積極發展地理奧林匹亞的訓練，從國中小先培養學生對地理的興趣及累積知識，一路加深鑽研，升高中後積極參賽，秀岡校區近兩年更積極發展「新店學」，安排國中小師生走讀新店瑠公圳遺跡、溪州部落、景美園區等，結合在地資源，鼓勵學生挖掘潛在議題深入研究，讓學生開啟跨領域的學習與對話，學習將理論應用在實務面。