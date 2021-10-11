教育部配合前瞻基礎建設推動校園社區化改造計畫「營造友善育兒空間及擴建幼兒園園舍」，其中110學年完工開辦的台中市黎明國小附設幼兒園，以幼兒為出發的設計理念，透過空間的潛移默化，營造幼兒美感教育以及生活學習的機會。

為減輕家長經濟負擔，教育部於106年推動校園社區化改造計畫「營造友善育兒空間及擴建幼兒園園舍」，爭取特別預算補助各地方政府運用學校空餘建地新建幼兒園園舍，共核定14縣市71園354班，預計增加約9600個名額，提供優質平價的友善育兒空間。擴大公共化教保服務為教育部施政的主軸，至112年以前全國還要再增加超過5萬個名額。

甫完工開辦的台中市黎明國小附設幼兒園，它的校舍在既有建築、道路與綠地之間所構成的硬邊直角三角形進行規畫。三角形也成為這棟建築物的共通語言，如雨遮、開口、家具、天井，這些重要的建築元素，搭配黎明國小的鮮黃色，讓幾何形狀成為幼兒空間學習的起點。

黎明國小附設幼兒園在建築師以「豐富的空間體驗」與「分享學習的場所」的設計理念下，一樓共學廊道讓幼兒的視野與外面地面平行，而東南方一角圍繞著老南洋杉的架高景觀平台，讓幼兒在學習中自然接觸到外界，讓教學空間不再只是室內封閉的盒子。

黎明國小附設幼兒園二樓空間則有漆上黃色的天井與天空的時間與光影呼應不同的變化；一二樓不同屬性的空間特性讓幼兒的學習場所成為一個充滿探索的世界，藉由探索與體驗，校園成為處處充滿想像力的場所。

教育部國教署表示，在前瞻計畫經費補助下，台中市除了黎明國小附幼，還有文小65、文小66、文小10、東園國小及大雅國小等學校附設幼兒園，共計增加52班、1420名幼兒就學機會，期讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。