美國國會議員正細查社群龍頭臉書公司及Instagram等子公司對青少年心理健康的影響。臉書主管今天說，將在應用程式（App）實施新措施，保護青少年遠離有害內容。

對於讓監管機關取得臉書（Facebook）演算法的想法，臉書全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）也持開放態度。但有關臉書演算法是否在今年1月6日美國國會攻擊事件中放大了暴動群眾的聲音，克萊格說，他無法回答這個問題。

克萊格接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時說，演算法「應在必要時接受規範究責，好讓大家可以看到我們系統宣稱該做的和實際上發生的事相符」。

數天前，臉書離職員工郝根（Frances Haugen）在國會聽證會上作證，揭發臉書誘使用戶不停刷手機，有害青少年身心健康。

克萊格表示：「我們會實施一些我認為能帶來大幅改變的措施，當系統發現青少年反覆盯著同樣的內容，且這些內容對他們的身心健康可能不太好時，我們會提醒他們看看別的東西。」

此外，他說，臉書還將實施所謂「休息一下」的措施，促使青少年暫停，不要一直玩Instagram。

美國聯邦參議員上週引用一項外洩的內部研究，盤問臉書要如何在應用程式上更妥善地保護青少年用戶。這項研究內容顯示，臉書早就知道Instagram應用程式有害青少年的心理健康。

民主黨籍的參院司法委員會反壟斷小組主席克羅布查（Amy Klobuchar）主張制定更多規範來管理臉書等科技企業。

她在克萊格受訪節目播出後告訴CNN：「我聽膩了『相信我們』這種話，現在是時候保護那些苦苦面對孩子網路成癮並暴露在各種有害內容下的父母了。」

克羅布查還說，美國需要新的隱私政策，讓同意分享網路資料的人可以主動選擇加入（opt in）；美國也應更新兒童隱私法規和競爭政策，規定科技企業在演算法上更透明。

克萊格則表示，臉書近期已擱置了開發兒童版Instagram的計畫，也正為成人導入新的選擇性設定來監督青少年。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1101011