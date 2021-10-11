59歲女星狄鶯是演藝圈著名美魔女，不僅駐顏有術，還保有超火辣身材，之前她每天都會發火辣長輩圖，讓粉絲大飽眼福，日前雖然透露不再更新長輩圖，但仍持續分享心靈雞湯文，並附上近照，好狀態讓網友都驚艷不已。

狄鶯今(11日)早就曬出一張火辣美照，只見穿著黑色內衣和激短皮褲的她，雖然只露出背影，但超纖細蠻腰和一雙筆直大長腿，依舊吸引網友目光，超火辣身材讓網友都狂讚「太辣了吧」。

而昨天狄鶯也曬出自拍美照，邪惡視角讓她看起來像上空，微露事業線和酥胸，性感十足。狄鶯之前因為疫情嚴峻，因此每天都會製作長輩圖和附上一段心靈雞湯文，希望能陪伴大家度過艱難的時期。

不過日前她宣布不再做早安圖了，本來是承諾陪伴大家都疫情趨緩，現已解封還能內用，她的責任也該告一段落，兄弟姐妹們，還記得疫情嚴峻的時候，狄姐說過我會陪伴你們度過疫情到趨緩，現在已經解封都可以內用了，我的責任跟承諾也該告一段落，「也不用再動腦傷神傷眼睛，又被人說我在蹭熱度」。