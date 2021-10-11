立法院國防委員會將於13日，赴宜蘭考察塔江艦，以及建造高效能艦的龍德造船廠。根據國防部提出的「海空戰力提升計畫特別條例」草案，其中，高效能艦艇分兩階段，合計預算692億元，占特別預算比例達29％，僅次於岸置反艦飛彈項目，因此，國防委員會安排本週考察。

上週四，國防委員會審查特別條例草案，多位國民黨立委質疑海巡艦艇加裝戰時武器系統，編列32億元，而且2023年才執行，看不出急迫性，立委陳以信表示，他不反對做，但不應編在特別預算，而是明年編公務預算。軍方答詢說明，是因中科院明年趕不及作業，所以海巡艦艇加裝戰時武器系統才由後年開始編列。

另國民黨立委馬文君質疑，塔江艦過去預算164億可製成3艘，平均每艘約54.7億餘元，移至特別預算後總預算高達692億元，平均每艘高達62.9億餘元，暴增的8.2億，呼籲國防部必須出來說清楚、講明白。

不過，馬文君是以建造11艘算出成本，唯軍方內部說只造10，如此，每艘造價更高。有媒體質疑，造艦數量愈多價格壓愈低，最貴的應是首艘原型艦，而塔江艦作會造愈多，反而更貴？

至於塔江艦成本編特別預算後爆增，海軍的說法是，全案於2018年委中科院執行，塔江後續艦戴臺建造預算係包含船板物料、輪控系統、主機、輔機及發電機等項裝備，中科院參照國內船廠報價，並反映人力、物料成本上漲及加速量產所增加之採購成本，核實編列。

海軍還特別表示，經向中科院求證，該院執行本案建造作業，均依國軍作戰需求及採購作業規定辦理，並無「獨厚龍德造船廠」之情事。

事實上，海軍的說明，暗藏玄機，並與中科院畫清界限，設下防火巷；即塔江艦漲價，包括反映人力、物料成本上漲及加速量產等所增加採購成本，是中科院編列的。