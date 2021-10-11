台中龍舟代表隊再創佳績，國際龍舟錦標賽勇奪冠軍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國際龍舟錦標賽9日起連兩天在台北市大佳河濱公園登場，大型龍舟公開混合組，各縣市共有36支隊伍參賽，每支隊伍實力堅強，10日成績出爐，台中市龍舟代表隊是上一屆這個項目的冠軍隊伍，這次在各縣市隊伍激烈競爭下再度脫穎而出、勇奪冠軍，是台中的驕傲。

運動局指出，台中市龍舟隊金牌好手在全國運動會輕艇賽事結束後，持續投入練習，積極備戰此次國際龍舟錦標賽事，再度衛冕成功獲得冠軍相當難得。

金牌隊伍由兩度代表我國參加亞洲運動會，奪得輕艇激流銀牌的陳瑋涵領軍，搭配許多優秀新秀選手，如全國運動會獲得金牌的吳少璿、周芝謹、劉錦翰等，台中市龍舟好手輩出，人才培育逐漸展現成果。

運動局表示，台中市龍舟代表隊除了在國內賽事成績表現亮眼，每年度運動局和台中市體育總會輕艇委員會，共同合作辦理各項水域體驗活動，如獨木舟及龍舟體驗、水上防溺知識及救生觀念宣導等，每一場活動均由全國運動會金牌好手們擔任教練示範教學，使民眾藉由體驗親近水域，更期許更多市民一起投入水域運動，帶動台中市運動人口成長。

市長盧秀燕上任後推廣各類水域運動及提升台中市運動風氣，打造優質運動環境，讓民眾更瞭解水域運動。

今年全國運動會台中輕艇代表隊也奪得5金8銀2銅的亮眼成績，台中推動水域運動有成，後續也會持續辦理多元化的水域活動，提升全民健康，培育更多輕艇運動人才，打造「酷城市」。