道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)的用兵能力曾經遭受質疑，去年的世界大賽、今年的106勝沖淡了大部分批評，但他這次季後賽的打線安排又引來兩極化議論。道奇首戰遭到巨人完封，羅伯茲第2戰仍然排出相同棒次，只是把第6棒貝提(Matt Beaty)換成泰勒(Chris Taylor)，結果狂打9分擊敗巨人。有人不滿羅伯茲不知變通，同樣有人認為他的棒次沒錯，首戰輸球只是運氣不好。

首先，貝林傑(Cody Bellinger)排在先發第7棒令人疑惑，他今年例行賽對巨人53打數僅有2安打，打擊率0.038，這樣還讓他先發打巨人？貝林傑首戰3打數吞2K，第2戰4打數吞3K，他第2戰擊出一支二壘打(2分打點)，終於擺脫「巨人恐懼症」，再說貝林傑守備優異，似乎羅伯茲的安排沒錯。

另一個是泰勒，他在例行賽最後一個月只有0.121打擊率，結果他對巨人第2戰擊出兩支安打（一支二壘打），更重要的是他在國聯外卡戰一棒再見轟解決紅雀。若是泰勒沒上場，單季百勝的道奇恐怕就要被踢出分區系列賽了。

羅伯茲坦承這是一種冒險，「我必須下注在這4個打數（一般球員單場的打數），我賭在泰勒身上。」羅伯茲犧牲防守，把貝林傑從中外野調到一壘，泰勒守中外野，大家都看見泰勒的表現，但也得佩服羅伯茲敢走鋼索。《洛杉磯時報》稱讚：「羅伯茲可能是當今最優秀的總教練，他在對巨人第2戰打臉所有的質疑者。」