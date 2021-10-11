由台中市政府新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦，唯一以「動畫」為主題的城市影展─台中國際動畫影展，今年邁入第七屆，影展期間除選映156部國內外動畫作品以饗影迷外，並策劃四場大師講座與主題論壇，邀請國、內外多位動畫創作經驗豐富及作品獲國際影展多項大獎肯定的動畫導演及創作者蒞臨影展現場，與影迷分享動畫創作歴程，並搶先放映仍在製作階段的作品片段。影展自8日開幕以來，辦理多場放映座談、大師講座與主題論壇，總參與人次逾3000人，票房更是亮眼，影展將於13日閉幕，還沒參與及搶票民眾動作可要加快了。

以台味驚悚剖析赤裸人性，作品闖盪國際動畫影壇屢屢獲獎的台灣動畫導演謝文明，9日以《夜車》再獲23屆台北電影節最佳動畫片殊榮。謝導演昨（10）日也特地與台中影迷分享得獎喜悅，在「動畫鬼才相談所」也跟影迷暢談如何堅持創作初衷。導演說「首先要相信自己！」喜歡的東西才有辦法做得長久，而作品是生活的感知累積，是他持續創作的動力。

「新媒體動畫相談所」主題論壇，邀請黃心健、薛佑廷、高逸軍及黃勻弦等4位導演接連分享VR技術如何應用於動畫創作，多位導演提到不同觀影體驗的裝置與技術進步，未來帶給觀眾的將不單只是觀影體驗而已，而是能身臨其境引入故事裡，從旁觀者變成影像參與者; 「魔術師相談所」大師講座，則邀請資深視覺特效師克里斯阿姆斯登（Chris Armsden）、遊戲美術視覺特效所羅門特莫沃（Solomon Temowo）與橫跨多領域的動畫顧問凱文蓋格（Kevin Geiger）等3位國際影人，從技法、創作與剪輯創作等三大面向，談論動畫各階段、不同層面的創作及歷程，分享如何打造出膾炙人口的動畫。

昨（10）日辦理的「魔術師相談所」大師講座，現場吸引許多影迷及動畫創作者報名參加，與3位國際影人與主持人王世偉導演面對面交流，討論動畫製作階段及不同技術層面的過程分享。

另（9）日舉辦的「獨立動畫相談所」，石昌杰導演與林青萱導演向影迷展示過去精彩的作品及分享激發他們踏入動畫產業的契機；石昌杰導演表示，創作是一場自我探索的過程，其中有一種發洩的快感，也有一種面對自我內在困境的掙扎；但是到頭來，你會發覺不論是苦或樂，創作本身就是一種福氣！精彩講述，讓現場許多創作者深表同感，期待台灣動畫能持續在國際間發光發熱。

來自各地的動畫影迷，齊聚台中參與2021台中國際動畫影展年度盛會。

主辦單位台中市影視發展基金會表示，每年舉辦「台中國際動畫影展」使國內外影視動畫創作者和影迷齊聚台中，期盼持續以推廣動畫藝術的方式，促進台中市和更多國際城市互動交流。自（8）日開幕以來3天，已辦理多場放映座談、大師講座與主題論壇，總參與人次逾3000人，更有多部動畫長片及觀摩單元票房成績亮眼，於網路平台造成極大迴響！此外，今年報名數突破歷屆新高的「短片競賽」，也將於13日頒獎典禮上，公布年度獲獎作品，共同角逐總獎金120萬的高額獎項，免費參加，歡迎影迷共享榮耀時刻！更多售票資訊及影展精彩片單等詳情，請至台中國際動畫影展網站或臉書粉絲專頁查詢。