西班牙建築師伊萊恩參與工務局代辦工程，這次擔任中央氣象局臺北氣象站(板橋站區)建築師。（新北市工務局提供）

藍傑鴻參與的三貂嶺隧道工程預計明年初完工。（新北市工務局提供）

伊萊恩是中央氣象局與新北市共同打造的台北氣象站（板橋站區）幕後推手之一，工程預計明年初完工。（新北市工務局提供）

長相酷似明星「布魯斯威利」、來自荷蘭的設計建築師藍傑鴻，為舊三貂嶺隧道自行車道工程打拚；西班牙建築師伊萊恩正在進行台北氣象站（板橋站區）工程，2人在台灣發揮所長默默耕耘，穿梭在工地與山林間，為台灣打造出色的建築工程，對這個土地的熱情與奉獻，讓2人早已成為台灣的一份子，藍甚至還在台置產。

在新北市工務局正施作的三貂嶺隧道自行車道工程和氣象站工地裡，會發現2位操著流利中文的外國人，藍傑鴻來台灣已16年，為讓民眾到三貂嶺感受大自然的原味，他堅持不要破壞生態，盡力維護工程中各種自然景觀，保留峭壁上的樹木、不驚動隧道內的蝙蝠族群、維持基隆河的潔淨的流水，而工務局團隊也抱持相同理念。

三貂嶺隧道為日治時期所建的百年隧道，在1985年停用之後塵封了35年，堆滿了砂石，並有山澗細水流進隧道，形成獨特的自然生態，施工團隊為不破壞現有風貌，採用墊高式的簍空棧道，讓遊客依然可以從縫隙中看見下方的逕流，甚至可以看見溪裡小魚漫游其中，且隧道岩壁上絕不釘上一根釘子，保持歷史原有的紋路脈絡。

三貂嶺隧道自行車道工程明年初完工，藍傑鴻感到非常自豪且更加熱愛這片土地，甚至已經在鄰近的侯硐置產，與新北山林為家，再細細感受三貂嶺的自然景觀和台灣特有的人情味。

伊萊恩則是中央氣象局與新北市共同打造的台北氣象站（板橋站區）幕後推手之一，工程預計明年初完工，IG上熱門的網紅景點「林口下福市民活動中心」也同樣出自他手，他之前在馬德里的建築師事務所上班，來自台灣的素食餐廳老闆娘告訴他，「建築裝修風水也很重要」，他為此來台上風水課程，原本預計在台只待4個月，結果愛上這塊土地，一待就是12年。

伊萊恩認為建築是要能夠激發人們與建築互動的欲望，氣象站工程從2014年進行到現在，超過7年時間，他非常期待看到完工後有柔軟的曲面屋頂、節能板外牆隨風擺動的樣子，讓人們有機會透過建築來發現大自然的力量存在並與之產生連結。