今（11）日是國慶連假第3日，高公局表示，國5北向頭城至坪林路段今日凌晨1時逐漸紓解；國1北向新竹至湖口、北斗至埔鹽系統、國3北向高原至大溪等壅塞路段，約昨日晚間22點後逐漸紓解。另今日0至5點平均交通量5.5百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的1.6倍；預估今日交通量112百萬車公里。

根據高公局統計，昨日全日交通量110.5百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的 1.3倍，國5交通量是3.0百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量11.3百萬車公里，今日國道相關疏導措施包括：14至21點國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24點封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19點封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。