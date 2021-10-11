隨著距離新球季開打時間越來越近，班西蒙斯與七六人之間的出走鬧劇，卻還沒有出現任何結束跡象，根據《The Athletic》記者大衛艾卓吉11日爆料，班西蒙斯與他的經紀團隊目前已經降低跳槽門檻，就算是他不喜歡的爛隊也願意點頭加盟。

目前所謂班西蒙斯不喜歡的爛隊，就是最近傳出有意交易班西蒙斯的國王隊，畢竟國王擁有不少年輕好手可當交易籌碼，假如這筆交易可以成真，班西蒙斯將成為國王隊史透過交易到來的最大牌球星，超越2002年畢比與2006年世界和平。

畢竟班西蒙斯雖然早已放話不在乎自己堅持不去七六人報到，所換來的扣薪結果，只是隨著他每缺席一場比賽就要損失大約36萬美元薪水，逐漸讓他感到「心痛」了，儘管他的經紀團隊曾跟球員工會抱怨扣薪金額過大，卻沒得到正面回應。

如今隨著班西蒙斯願意降低跳槽門檻，卻不代表他可以成功走人，因為最後的決定權還在七六人手上，只要七六人持續提出嚴苛的交易條件或籌碼，嚇走所有對班西蒙斯有興趣的球隊，雙方只能繼續陷入這種兩敗俱傷窘境，這也是班西蒙斯自找的！