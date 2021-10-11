孫文學校總校長張亞中發起「辛亥行動」黨員招募工作，昨（10）日正式啟動，他親自帶著行動宣講車到台北、桃園、新竹等地，一天下來5000份入黨申請書全被搶光，再次展現張亞中的超高人氣。

昨日上午6時許不到，國父紀念館就聚集上百位民眾，與張亞中一起參加升旗典禮。張亞中接著舉行「辛亥行動」宣講車的授旗儀式，希望透過三階段的黨員招募，達到「十萬孫粉十萬軍、救黨救國救兩岸」的目標。

張亞中在面對支持者發表的演講中強調，在中華民國生日的今天，不要忘記創建中華民國的國父是孫中山；我們的國家、國號是中華民國；我們的國旗是青天白日滿地紅。一番演說讓現場支持者情緒激動高呼：中華民國萬歲，並同時表達對民進黨不認同國旗、國號的高度憂慮。

張亞中昨也跟著行動宣講車，從台北出發，再到新竹參加立委鄭正鈐主辦的國慶遊街活動；之後再轉往中壢國旗屋參加升旗典禮；接著回台北參加國慶音樂會，以及婦聯會的國慶紀念活動；最後在中正紀念堂發表群眾演說後，結束一整天的忙碌奔走的行程。

張亞中所到之處人潮簇擁，他也忙著與民眾合照、簽名。（圖／摘自張亞中【孫文學校】臉書）

張亞中所到之處，都受到熱情民眾的簇擁、爭相拍照，張亞中也在臉書指出，民眾還搶購行動宣講車上的「孫文思想基本讀本」並要求簽名，準備的1000本銷售一空。對此，張亞中辦公室主任何啟聖表示，為宣揚孫中山理念，隨車販售的孫文思想讀本只收100元印製成本，費用則充做此次招募黨員行動的行政費用，甚至有支持者只買一本書卻付了7000元，直接把7台宣講車的油錢給付了。

一整天的國慶招募黨員活動，張亞中不斷重覆三個動作：隨處拿著大聲公發表演講、隨處與支持者拍照、隨處在孫文思想讀本上簽名。何啟聖也提到，當有支持者高喊「張亞中，加油！」張亞中會主動制止，因除了是雙十節，大家應該要喊「中華民國，萬歲！」之外，也希望大家認同孫中山的理念，都做「孫粉」或者「中華民國派」。

另有民眾表示，支持張亞中尋求兩岸和平所做的努力，不希望民進黨「以獨引戰」的做法，讓自己的孩子隨時處在遭逢不測的陰影之下。