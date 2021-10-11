今年第18號颱風「圓規」中心目前位於鵝鑾鼻東南方約520公里海面上，以每小時25公里速度向西進行，中央氣象局表示，由於颱風在海上的資料相當缺乏，衛星雲圖只能猜到範圍但不精確，透過「颱風飛機投落送觀測」，也就是「追風計畫」可取得暴風圈半徑、行徑路線等更加完整的資料，圓規更是今年首個取得完整資料的颱風。

「追風計畫」是使用ASTRA飛機與機載垂直大氣探空系統(AVAPS)設備，以每次約6小時時間直接飛到颱展周圍1萬3千公尺的高度投擲投落送，以取得颱風周圍關鍵區域的大氣環境資料，取得的資料會即時傳送到氣象局與世界各地主要氣象中心的電腦預測系統中，協助預測颱風路徑及分析其周圍結構。由過去的統計結果顯示，增加投落送觀測平均可降低72小時風路徑預報誤差約6.5％。

因應第18號圓規颱風可能對台灣構成威脅，昨(10)日傍晚5時由台中清泉崗機場起飛，並啟動飛機投落送觀測，自2003年起進行迄今已完成85次飛行觀測，今年度由中央氣象局、台灣大學及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為亞洲最早應用飛機於颱風之作業性觀測。

中央氣象局預報中心副主任黃椿喜表示，追風計畫主要是因為颱風附近資料不足，大多只是透過衛星雲圖估計，因此只要颱風對台灣可能造成威脅，或是路線變數大的颱風都會申請去觀測，不過觀測條件包含金費、他國空域申請、颱風發展時間等因素限制，每趟觀測能成行都相當不容易。

黃椿喜表示，這次圓規颱風因為前期發展與暴風圈範圍都相當不確定，這次投了14顆投落送，昨晚11時觀測暴風半徑從150上修到180公里，預報上變得更加精準。今年除了圓規，也有針對早先的燦樹颱風做觀測，只是菲律賓空域航線申請不過，因此獲得的資料相當有限。

他說，2009年莫拉克、2015年蘇迪勒、杜鵑，以及2016年梅姬等颱風都有執行追風計畫，也都有取得寶貴的完整資料。