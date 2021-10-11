總統蔡英文昨（10日）發表國慶演說，在兩岸關係的立場上，蔡強調，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡的說法，打破過去三十年，兩岸在一中論述的模糊空間；同時，黃也注意到，這麼敏感的論述，美國沒有作聲。

黃暐瀚今（11日）在臉書發文表示，蔡英文昨天做出上任總統以來，「最重要」的國慶演說，因為蔡親口說出：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直拳打破過去三十年，兩岸在「一中」論述上的模糊空間，沒有什麼「一中各表」，就是「兩中」，中華民國，與中華人民共和國。

對於蔡英文的說法，黃暐瀚稱，所以蔡的選擇是「不統」，不管武統、和統、被統，通通不要，因為統一就是失去台灣人現在的生活方式；他直言，蔡的這個訴求，強而有力，台灣過半的民眾，應該都會支持。另外，黃暐瀚觀察到，蔡英文其實巧妙承接了馬前總統的「不統、不獨、不武」，雖然結果可能不同，但執行的方向卻一樣。

黃暐瀚指出，當然拋棄了兩岸一中的模糊空間，最壞的代價，也許就是兩岸兵戎相見，但大家注意到了嗎？這麼敏感的論述，美國沒有作聲，他認為，美國極可能早就知曉蔡英文的敏感談話，甚至支持這樣的談話，如果不支持，未來一周，必有反制，這是對大陸的「底線測試」，並同時收納台灣多數民意，以及逼國民黨在兩岸論述上選邊。

比起李登輝前總統的「兩國論」，黃暐瀚認為，蔡英文出手更大膽，手法更細膩，年輕人更支持，「我真的看不出，2024，在野黨，要怎麼贏」？