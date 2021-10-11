2022北京冬季奧運女子冰球資格賽，中華隊10日小組最終戰對上勁敵西班牙，不到24小時內連打兩場比賽，可惜中華隊最終氣力放盡，終場0比4輸球，以3連敗結束冬奧資格賽之旅，無緣挺進最終資格賽。

本次北京冬奧女子冰球資格賽於義大利托雷佩利切舉行，中華隊與義大利、哈薩克和西班牙同屬G組，7日首戰1比7敗給哈薩克，9日碰上強敵地主義大利，台灣女將拚盡全力，雖然終場0比7落敗，但前兩節僅掉3分。

中華隊10日對上實力最為接近的西班牙，也是賽前特別鎖定的對手，雙方曾在2018年世錦賽有過交手紀錄，當年中華隊以1比6敗陣。本次冬奧資格賽再次對決，此役第1節中華隊雖被壓著打，但仍力保不失，直到第2節才被西班牙攻破大門，陷入0比3落後，最終以0比4落敗。

一天內連打兩戰，對選手體能是極大考驗，總教練尹安中表示：「球員體能多少有受到影響，但不能以此做為藉口，主要還是第2節讓對手得分，整個士氣down了下來，球隊在防守上有進步，但進攻上沒有如期發揮，我們製造很多得分機會，但始終欠缺臨門一腳，非常可惜。」

中華隊3場比賽僅攻下1分，累計失掉18分，賽後尹安中坦言整體不如預期，認為球隊表現只達及格邊緣，「本來預期每一場比賽至少可以破蛋，對西班牙應該可以進2到3球，球隊需要進步的地方很多，主要還是缺乏比賽經驗，球員心理素質沒那麼好，所以遇到高大、強悍的對手容易會怯場。」

台灣冰球環境不佳，近年成績卻突飛猛進，正努力朝更高層級邁進，尹安中看好台灣女子冰球未來發展，不過他也點出關鍵，「能不能把這運動讓更多人知道，讓更多人參與，這項運動才會進步，重點在於人口基數要多，希望慢慢努力，安排多一點比賽，與國際球隊多多交流。」

本次中華隊陣容年紀平均20歲，選入詹雅晴、陳語佳、張恩婗和沙云筠4位U18世界盃冠軍國手，以及黃筠筑等多名新生代好手，尹安中相當期待這批球員的成長，「他們年輕球員開始會怯場，但當比賽進行後，他們很快就能恢復狀況，對這批年輕選手抱有高度期待，畢竟球隊都會經歷汰換階段，相信未來會是她們的。」

儘管無緣挑戰2022北京冬季奧運，但這都將成為未來拚戰世錦賽的養分，中華冰球協會秘書長黃意中表示，「冬季奧運資格賽機會難得，對手實力不同、等級也不同，讓台灣球員看看國外的實力，為未來的世錦賽做準備，教練去學習，選手也去學習，協會方面盡可能替選手爭取更多高層級比賽去參加磨練。」