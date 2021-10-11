曾任中國恒大首席經濟學家與恒大經濟研究院院長，年薪曾高達人民幣（下同）1500萬元的大陸知名經濟學家任澤平11日早發長文表示，自己在恒大任職時曾諫言降負債、反對多元化，但高層並不採納。

任澤平因常有激進言論，在大陸券商圈享有高知名度，在2017年底獲得中國恒大1500萬元的高年薪招攬，成為恒大首席經濟學家與恒大經濟研究院院長。

任澤平11日在微博表示，自己2017年12月加盟恒大，初衷是作為一名經濟學者近距離觀察研究房地產以及民營企業運營，剛入職沒多久恒大負債率已大幅升至86.25％，自己在2018年2至4月的公司會議上曾諫言降負債、反對多元化，但受到公司幹部批評。自己後來長年在北京，很少去公司總部深圳，談不上恒大核心決策層、很多會議參加不了。

此前大陸網紅經濟劉勝軍曾發文批評，是任澤平做多式激進、打雞血的忽悠，影響了恒大掌門許家印，讓恒大更大舉擴張。