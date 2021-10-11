基進黨立委陳柏惟罷免案將於下周六投票，高雄市議員11日特地到台中沙鹿掃街催票。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於下周六投票，高雄市議員11日特地到台中助陣。（刪Q總部提供／陳淑娥台中傳真）

【全程影音】陳柏惟罷免案倒數12天！ 北高雄議員合體助陣刪Q行動｜中時新聞網

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於下周六投票，多名高雄市議員11日特地到台中沙鹿掃街催票。邱于軒表示，今天站出來就是為了台灣民主的支持，但陳柏惟回到高雄他們也是搖頭，不過，既然是高雄囝仔，還是乖乖回去，但是不要再肇逃，好好自新反省。

陳柏惟罷免案進入倒數12天，高雄市議員邱于軒、陳若翠、李雅芬、陳玫娟、宋立彬以及新北市議員林金結今日齊聚沙鹿，為罷免案掃街催票。

邱于軒表示，台中第二選區的民眾真的太委屈，讓這樣的民意代表留在台中糟蹋選民、踐踏民主，過去陳柏惟在高雄這麼多黑歷史，肇事逃逸、鳳山賭博、滿口髒話，可說是惡名昭彰、信口雌黃，今天站出來就是為了台灣民主的支持，希望大家23日一定要睜大眼睛出來投票。

邱于軒提到，若陳柏惟罷免成功，他們也感到很煩惱，但既然他是高雄囝仔，還是乖乖回去，可是不要再肇逃，也不要再賭博了，好好做人，好好自新反省。

林金結表示，高雄孩子跑到台中，原本以為可以為台中人做一點事，這也是高雄人的光榮，但陳柏惟不斷在立院挑起族群對立，製造紛亂，是台灣的悲哀，不適任的一定要把他拉下來，如繼續留在立院胡作非為，是台中人的悲哀，台中人不要讓人家看不起， 10月23日一定要用選票教訓他，讓這個年輕人知道什麼叫是非，不要讓他整天練肖話、講543，勇敢站出來讓他下台。

陳若翠指出，今天菜市場的鄉親和攤商老闆、老闆娘都非常的支持及踴躍，顯見陳柏惟就任之後，沒有幫鄉親爭取福利和建設，就是一位不適任的立委。

宋立彬提到，高雄囝仔不管好壞，都希望他能回來高雄，這就是高雄的人情味，所以今天來是要來帶陳柏惟回高雄，希望他能在高雄好好反省、重新做人，不怕錯就怕不改過。

李雅芬及陳玫娟說台中的選民一定很有智慧，菜市場也是最能反應基層的聲音，今天一路走下來，有很多民眾主動索取文宣，也把罷免口罩主動戴起來，同時也幫志工團隊加油打氣，相信大家心中已經都有決定。

陳若翠、李雅芬、陳玫娟、宋立彬也在掃街過程中，沿街發送文宣品，同時向市場民眾宣傳罷免投票日，以及陳柏惟的惡行惡狀，支持萊豬進口、反對採購WHO認證的國際疫苗、支持娛樂性大麻合法，甚至在肇事逃逸事件、電子遊戲場賭博事件被揭露時，還要說這是抹黑，是不實的指控，繼續欺騙選民、欺騙社會大眾。

刪Q總部表示，距離投票日倒數12天，來自全台各地聲援的各界人士越來越多，相信對陳柏惟的不滿已經即將到達最高峰，更呼籲大家要將這些憤怒轉換為同意罷免票，1023一人一票送陳柏惟離開立法院。