北藝大瘋狂舍監上月呼麻駕車撞校 這次又報案要搶福容飯店（翻攝照片／戴上容新北傳真）

北藝大瘋狂舍監上月呼麻駕車撞校 這次又報案要搶福容飯店（翻攝照片／戴上容新北傳真）

任職台北藝術大學舍監57歲李男，上月吸毒、喝酒後，駕駛跑車衝撞該學校被逮，本月7日，他又報案揚言要到淡水福容飯店行搶，淡水警方獲報後逮捕李男，並在他身上起出毒品，李男聲稱是因飯店電話與他家相似，常有民眾誤打，他向飯店要求補償不成才會憤而恐嚇，訊後警方將他依恐嚇危害安全、毒品罪嫌移送法辦。

據悉，李男擔任台北藝術大學舍監已有13年時間，上月因時常曠職，遭校方訓誡後，上月9日下午4時許，他在吸食大麻、喝完威士忌後駕駛賓士轎車，衝撞行政大樓，遭到警方逮捕，並在車上搜出大麻，訊後被依毒品和公共危險等罪嫌移送法辦，複訊後諭令交保候傳。

未料，李男近日又打電話到110報案專線，宣稱自己要到淡水福容飯店行搶，北市警方轉報淡水警方後，淡水警分局展開追查，循線前往北投地區一間汽車保修廠，將正在修車的李男逮捕到案，並在他身上起出大麻與K他命。

李男聲稱，因為福容飯店的咖啡廳電話號碼與自家的號碼雷同，導致時常有民眾誤打到他家，他要求飯店求償卻未獲飯店回應，才會揚言搶劫，警方詢問福容飯店後，發現李男未與飯店有過聯絡，也未曾發生過此事，警方訊後將李男依恐嚇危害安全罪、毒品等罪嫌移送法辦。

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