大獎特斯拉將送出7台，每月1日抽出1台，首部將在11月1日抽出。（柯宗緯攝）

高市府搶攻五倍券商機推出「高雄開就賺」活動，更加碼日月抽豪禮，選在國慶夜晚間抽出電動機車、iPhone 13等獎品得主，經發局長廖泰翔還親自打手機通知。打趣的是，不少獲獎者誤以為是詐騙，確認「係金Ａ」直呼幸運。而大獎特斯拉將送出7台，每月1日抽出1台，首輛將在11月1日抽出。

經發局長廖泰翔說，「高雄開就賺」日月抽活動，一般消費發票滿200元就能登錄獲1組抽獎序號，但紙本振興券、高雄券、商圈夜市券及數位綁定振興券等，登錄序號後可獲抽獎序號數優於一般消費發票，等於中獎率較高，歡迎民眾「拿券就登、消費再登」。

「高雄開就賺」更加碼祭出的日月抽豪禮活動，昨晚首抽配合雙十國慶，刻意選在晚間10時10分透過電腦抽獎，經發局長廖泰翔第一時間也守在高雄開就賺活動官網前等候，等到得獎者抽出，第一時間除透過簡訊通知得獎者，隨即也撥打手機聯絡得獎者，主動告知獲獎訊息。

第1位中獎者為高雄市民何小姐，抽中價值超過萬元BOSE藍芽喇叭，她接到廖泰翔電話時還誤當成詐騙，局長趕緊說明名單有公布在官網，何小姐則對國慶假期深夜經發局公務員還在加班感到意外，她透露，前2天去百貨公司使用超過5000元振興券，當場換到1000元高雄券買了家電。

至於抽中首支iPhone13手機的張小姐，廖泰翔致電時詢問對方是否有參加高雄開就賺活動？張小姐一度反問：「你真的是廖局長？不是詐騙集團？」局長連忙解釋自己不是詐騙集團；她事後說，第一時間就把綁定數位的振興券都刷了，就是要換到高雄券，還說後續要拚抽到特斯拉。

而抽中第1台周周抽大獎光陽電動機車的陳先生，活動起跑就去消費，登錄到927號，是在夢時代消費用振興券換到高雄券，當場排了2、3個小時，不過換到的高雄券還未花完。

高雄開就賺日月抽活動，每天抽1支iPhone 13、每周日抽光陽電動機車三輛及BOSE藍芽喇叭、每月1日抽特斯拉電動車一部及PS兩台，今年底前每周日會加抽五星級觀光套房，可登錄消費類型及參加方式，詳情可上高雄開就賺官網（https：／／kh100.tw／invoice／activity）查詢。