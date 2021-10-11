色狼捷運車廂搭訕陌生女子 警逮人起出安毒殘渣

北市捷運站出現吸毒色狼！10日下午3點多，劉姓女子報案，指稱在捷運景美站遭不明人士搭訕跟蹤，警方到場男子咆哮「劉女是他的女友」、「叫女友不要再鬧了」，員警上前盤查，發現他眼神怪異隨即逃跑，立即追上去壓制男子，並在男子身上起出安非他命殘渣以及吸食器，懷疑是剛施用過，還在藥效發作期，隨即將人押解至附近派出所，訊後依毒品罪嫌送辦。

劉女報案稱，他從捷運景美站上車，張男尾隨在後，進入車廂就坐在她旁邊，借機搭訕聊天，但劉女覺得男子講話語無論次，不願搭理，隨即在下一站大坪林站下車，張男也跟後方，劉女直覺有異，立刻通知站務人員。

正巧捷運警察隊2名員警在大坪林站巡邏，3點48分接獲報案，隨即找到張男，打算要盤查，但張男大聲咆哮，指稱劉女是他的女友，叫劉女不要再鬧了，但劉女稱不認識該男，男子立即遭捷運警察追捕，直到月台邊被壓制在地上。

警方發現張男年約35歲，有毒品等刑案資料，身上起出安非他命殘渣，懷疑是剛施用過，還在恍惚當中，才會搭訕陌生女子，警方呼籲，在列車上如遇騷擾或不法侵害，可按下車廂門邊的紅色緊急按鈕，請求司機轉報或撥打110報案。

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