25歲日本網紅由奈的身材姣好、長相甜美，因為熱愛做木工，創立了Youtube頻道《Yuna的DIY頻道》，由於每次做木工，她都身穿寬鬆低胸的上衣，邪惡視角能看她的豐滿上圍曲線，讓由奈的人氣越來越高，才創立頻道沒多久，追蹤人數就突破5千人，還紅到了台灣論壇。

由奈穿著清涼做木工，慢慢累積人氣

由奈的木工技巧專業，和她柔弱甜美的外型相差甚遠，她時常在Youtube頻道《Yuna的DIY頻道》分享自己的手作，每次都穿得十分性感，有時穿著爆乳背心，有時穿著寬鬆T-Shirt，拍攝的邪惡視角能清楚看到深溝和北半球輪廓，渾圓雙峰更是若隱若現。

由奈在家通常都穿著真理褲，露出一雙大長腿，儘管她賣力在DIY做家具，網友的焦點卻都放在她的身材上，養眼畫面還被傳到臉書社團「爆廢公社」，只見由奈川著粉紅色U領背心，認真切割木片，豐胸隨時都要從領口掉出，頓時在網路上掀起熱議。

網友們紛紛直呼：「長輩辛苦了」、「請問可以訂製，現場觀摩嗎」、「我也喜歡DIY，有成就感」、「早點po出來，很多工具人願意去幫忙啊！」、「到底是誰拍的，怎麼可以這樣，拍清楚一點好嗎？」而目前由奈正在努力考取寵物美容證照，閒暇之餘還是會努力經營頻道。