女星小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，她靠著規律運動、均衡飲食，不只成功甩肉也減脂，近年瘦身有成的小禎，也不吝嗇展現好身材，小禎昨（10日）就豪曬比基尼照，她解放有料上圍，搭配小禎的氣勢十足的拍照姿勢，也讓小禎美照散發滿滿時尚感。

照片中，小禎身穿黑色比基尼站在泳池中，戴墨鏡的她、雙手放在頭髮作勢整理頭髮，小禎解放白嫩肌膚，美照散發滿滿時尚感，更吸睛的是，小禎E級雙峰超胸，比基尼都快包不住，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

小禎解放有料上圍，搭配她氣勢十足的拍照姿勢，讓小禎美照散發滿滿時尚感。（圖／取材自小禎IG限時動態）

而近日適逢國慶連假，小禎也分享現身宜蘭景觀餐廳的美照，而在小禎與女兒的合照中，母女都擁一雙長腿，以黑色T恤搭配白色熱褲的小禎，穿搭輕鬆又隨興之餘，一雙細長美腿全都露，小禎大嘆：「#現在要跟少女拍照都要用求的」，不過下秒她則幽默說：「#會不會是因為怕媽媽比她漂亮」。

小禎與女兒都擁一雙長腿。（圖／取材自小禎Instagram）

小禎除了分享生活日常，外界也都好奇她到底怎麼瘦的，小禎也不吝嗇分享她的「體脂管理飲食三秘訣」，包括瘦身祕訣一「不能只靠意志力」，當意志力消散後，報復性飲食更可怕」；祕訣二「選擇原型食物」，營養完整、滿足感高；祕訣三「油脂是人體必需，管理體脂也一定要吃油」，並搭配運動，其實，在體脂管理的漫漫長路上，除了要有超強的恆心與毅力，擁有正確的健康觀念及方法，才能讓瘦身習慣更長久。