大陸中共中央、國務院近日印發《國家標準化發展綱要》，為未來15年標準化發展圈定了目標和任務。據《綱要》指出，到2025年要實現標準供給由政府主導朝政府與市場並重轉變，到2035年結構優化、先進合理、國際相容的標準體系更加健全，讓市場驅動、政府引導、企業為主、社會參與、開放融合的標準化工作格局全面形成。

據《上海證券報》引述《綱要》提出，將加強關鍵技術領域標準研究。在人工智慧、量子資訊、生物技術等領域，開展標準化研究。在兩化融合、新一代資訊技術、大數據、區塊鏈、衛生健康、新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域，同步部署技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐。

在提升產業標準化水準方面，《綱要》提出，實施高端裝備製造標準化強基工程，健全智慧製造、綠色製造、服務型製造標準，形成產業優化升級的標準群，部分領域關鍵標準適度領先於產業發展平均水準。

同時《綱要》提出建立健全碳達峰、碳中和標準。加快節能標準更新升級，抓緊修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，提升重點產品能耗限額要求，擴大能耗限額標準覆蓋範圍，完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準。加快完善地區、行業、企業、產品等碳排放核查核算標準等。