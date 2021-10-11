基進黨立委陳柏惟深陷罷免危機，又接連爆出開車肇逃及涉足電子遊藝場，他為反制罷免昨(10日)也宣布13日起將展開100小時的苦行，一直走到罷免投票前的最後一天。對此，時常針砭時事的藥師林士峰今(11日)在臉書質疑，陳柏惟請假了嗎？別忘了您現在是公僕的身份，可別當薪水小偷啊。

針對陳柏惟此舉，林士峰在臉書提出質疑，可是現在應該還是立法院開議的時間，你們不是應該還有很多會有開嗎？像是14日就有一場外交及國防委員會全體委員會議，時間為9:00至17:30，邀請國防部部長報告「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」，並備質詢。

林士峰假設接下來會變成這樣的情形，像是第一，陳跑去開會，他說的徒步行走變成隨便說說的口號；第二，陳在選區徒步行走，但是立法院有同仁幫他代簽，仍然達成出席率100%的記錄；第三，陳在選區徒步行走，立法院的會議只好請假囉，畢竟被罷免了，連服務的機會都沒有。

不管是哪一種情況，林士峰說，「為了對抗罷免的陳柏惟立委，您請假了嗎？別忘了您現在是公僕的身份，可別當我們的薪水小偷啊」。對此有網友在該篇貼文底下留言表示，「被罷免的人搞的像是在選舉」、「要被罷免才開始要拉下臉惡補」、「走就有用？」「週三起會開始在選區徒步行走，那在這之前是在混嗎？」