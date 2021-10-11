有些人頭腦清晰、能力出眾，卻不喜歡明爭暗鬥、你爭我奪。《網易》網站近日分享射手座、水瓶座、摩羯座、天秤座的人非常聰明，有出色的能力，卻只想踏踏實實地做普通人，過自己想要的生活。

射手座

射手座是一個很有遠見的星座，他們生活看起來非常灑脫，是因為他們早就安排好了一切，是先努力再享受成果的類型。射手座有很強的溝通能力、語言能力以及思維能力。他們非常清楚如何做才能討好別人，但懶得做，只想當一個快樂的普通人，他們靠實力贏得一切，不喜歡和別人勾心鬥角，更不喜歡太多麻煩的事情。

水瓶座

水瓶座不喜歡名利，因為他們不爭、不搶、不在乎的性格。一開始可能會覺得水瓶座很心機，各種套路、城府，但熟悉之後會發現他們簡單的像一張白紙。他們不喜歡複雜的人際關係，更不喜歡你爭我奪的緊張氣氛，只想做個普通人。水瓶座只和與自己合得來的人交往，其他人一面之後再無緣分。這並不是絕情，而是一種聰明，免得大家都尷尬。也免去了各種爭吵。

摩羯座

摩羯座的執行力和耐力很強，工作能力通常是普通偏上水準。摩羯座內心有著非常大的野心，他們的目標比你想的要遠，能力也比你看到的要強。但摩羯座不喜歡被關注，喜歡站在幕後，榮光對他們來說既是一種渴望，也是一種負擔。他們總是不爭不搶，把自己該做的事情做好，得到應得的獎勵。雖然有的時候也會羨慕那些聚光燈下的人，但摩羯座內心很喜歡那種衣食無憂的普通生活。

天秤座

天秤座是一個看上去很隨便，但腦子很聰明的星座，行動力也很強，做任何事情都能比別人更快得理解。他們不會讓自己出糗，很多事情都會提前做好準備，所以你總是看到他們不慌不忙的樣子。他們更喜歡普通人的生活，可以做自己喜歡的事情，寧願放棄優厚的條件，也不想被別人當成工具人一樣對待。他們會努力工作但堅持帶著自己的思考和想法去工作。