日前美國加州的民眾發現，一名身穿紅衣的黑髮女子受困在海岸邊的峭壁上，身旁還沒有任何攀岩工具，大家嚇得急忙報警求助，消防隊接獲通報後，立刻派員前往現場，沒想到救護人員一靠近才驚覺，那名女子只是電影拍攝用的假人道具，讓大家十分傻眼。

At 3:49 SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s Drone Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U — Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4 2021

根據《LADbible》報導，聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara County）的消防隊近日接獲通報，有民眾看到一名身穿紅衣的黑髮女子，受困在希望牧場海灘（Hope Ranch Beach）的峭壁上，而且身邊沒有任何攀岩工具，狀況看起來十分危險，消防局立刻派出功能車、消防車、卡車、無人機和多名救護人員到現場準備救援。

豈料當救護人員靠近紅衣女子時，卻發現一切都只是一場烏龍，因為峭壁上的「女子」其實是幾天前，在當地拍攝的電影團隊所留下來的假人道具。儘管消防隊因此白忙一場，但他們還是感謝熱心報案的民眾，並表示：「有報案總比沒有報案好！」。

消息曝光後，不少人留言痛批電影團隊，直言「把你們的垃圾拿走！」，也希望他們可以為自己不負責任的行為付出代價。不過這並不是第一次發生類似的事件，事實上今年6月時，一名日本女子到港口邊釣魚，卻突然發現一具全裸女屍漂浮在水面上，嚇得現場民眾急忙報警，警消將它打撈上來後，才發現它其實只是一個情趣娃娃。