現年59歲的美國好萊塢知名男星湯姆克魯斯（Tom Cruise），過去靠著《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列電影中擔任男主角而紅遍全球，而外貌一向十分凍齡的他，近日現身棒球場觀看比賽時，卻被眼尖的網友發現他的臉似乎看起來不太一樣，在網路上引起熱烈討論與瘋傳。

人稱「阿湯哥」的湯姆克魯斯，近期除了趕拍電影《不可能的任務7》，還宣布與美國國家航空暨太空總署（NASA）及太空探索科技公司（SpaceX）合作，將前往太空拍攝電影再度轟動全球。而工作行程一向繁忙的他，近日被不少民眾發現抽空現身棒球場觀賽，但當攝影機轉向他時，阿湯哥雖熱情的向鏡頭打招呼，展現他一貫的親和力，但他的臉部卻明顯浮腫、盡顯老態，讓不少喜愛他的網友看到後都相當傻眼。

另外，根據外國媒體的報導，阿湯哥為了維持最佳的外貌及體態，除了定時會去健身房運動健身外，也在護膚方面投入大量的精力與費用防止皮膚老化，但網友看到照片及影片後，都忍不住留言「阿湯哥的臉是發生什麼事情？」、「太腫了吧」、「阿湯哥是不是臉上打太多東西了」、「臉不能動了」、「怎麼瞬間老這麼多」、「60歲了也不能要求太多」、「玻尿酸過量了」、「明星不都胖著玩嗎？哈」。