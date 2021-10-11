「台中FUN新玩」10條遊程12日將首賣，持振興券買1送1。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「台中FUN新玩」10條遊程12日將首賣，持振興券買1送1。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀光旅遊局公布「台中FUN新玩」10條遊程12日將首賣，於上午10時至下午5時推出振興券專屬「限時搶購，買1送1」超殺優惠方案，民眾以振興券購買遊程不限面額、張數，並於下訂單後4小時完成付訂，即能擁有遊程買1送1超值方案，開心進行2天1夜台中遊。

觀旅局說明，遊程除秋冬季節必推的「一湯入魂」及「城中散策」行程入住谷關或大坑溫泉飯店，「百年韻味」之旅可沉靜在擁有百年人文風情的霧峰林家宮保第園區，以及體驗傳統製作豆香醇濃的味噌釀造館「美食獵人」遊程，還有欣賞高美溼地自然美景的「浪漫濕地」及「海線漫遊」旅程等多元主題，條條遊程皆結合專業導覽服務及特色體驗活動，參團民眾還可獲得只送不賣的客製化伴手禮1份，將台中的澎湃美好記憶一併打包回家。

另外，除10月12日唯一一檔「限時搶購，買1送1」之外，活動期間還有其他振興券好康專案，「振興券放大送」持200面額振興券即可折抵每套遊程團費1000元，振興券價值自動5倍放大，「揪團再優惠」鼓勵2人同行，每人團費再折200元。

只要12月25日前訂購行程，每位參團民眾還有參加振興專案抽獎機會，拿振興券出門玩，豐富行程、好康優惠，最佳選擇就是這波「台中FUN新玩」。

活動詳情請見台中觀光旅遊網( https：／／travel.taichung.gov.tw／ )創新體驗遊程來台中旅遊消費，還可參加10月10日至12月9日台中購物節抽獎活動，天天、週週、月月抽現金，總獎金超過3億元，更有機會抽到千萬好宅。