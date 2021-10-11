「圓規」颱風外圍環流發威，雨彈攻勢升級！氣象局緊急發布新北、宜蘭、花蓮大豪雨特報，有局部豪雨或大豪雨，桃園、台中、台東豪雨，以及基隆、台北市、新竹、南投、屏東大雨特報，提醒山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

根據氣象局定義，未來24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上，就會發布大豪雨特報。

11縣市大豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天圓規颱風外圍環流影響，各地降雨機率增加，北部、東半部地區及各地山區有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區多雲偶有局部短暫陣雨，請提前做好防範的工作並留意氣象局發布的最新訊息；氣溫方面，新竹以北及東半部高溫約29、30度，苗栗以南高溫約32至34度。

第18號輕度颱風「圓規」，今天上午8時位於鵝鑾鼻東南方520公里的海面上，逐漸進入巴士海峽，明天通過巴士海峽往南海一帶接近，今天下午至明天白天是影響臺灣最明顯的時候。