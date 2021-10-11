俄羅斯再傳集體酒精中毒死亡事件，有34人在飲用含有有毒甲醇的假酒後喪命，中部地方當局今天表示，正在提供食物來換取民眾手中可能的假酒。

此前，俄羅斯屢傳因飲用廉價酒精替代物致死事件，這是該國存在已久的問題。俄羅斯有2100萬人生活在貧窮線之下。

位於烏拉山（Urals）南端的奧倫堡（Orenburg）地區過去一週內就有67人因飲用混摻假酒而倒下。奧倫堡位於首都莫斯科東南方約1500公里處。

塔斯社（TASS）引述地方當局聲明報導，其中34人不幸喪命。

聲明指出，其中住院治療的有7人情況危急，4人正在使用呼吸器。

本週開始陸續有人死於酒精中毒後，奧倫堡地區調查人員展開刑事調查。塔斯社報導，警方針對假酒的產銷展開調查，迄今已拘留10人。

採驗結果顯示，受害者曾飲用含有甲醇的假酒。與一般酒精飲品中含有的乙醇不同，甲醇毒性相當高，即便是非常少的劑量也能導致失明。

在某些案例中，受害者遺體中檢出的甲醇濃度是致死量的3至5倍。

塔斯社報導，由於已經售出的有毒假酒為數不明，地方當局提供奧倫堡東部居民當地超市的雜貨，以交換他們手中「品質可疑的酒精性飲品」。

根據聲明，當局提供交換的食品價格是「可疑酒品好幾倍」。

大規模酒精中毒案件過去震撼全國。2016年，西伯利亞有77人為尋求酒精的快感，飲下摻有甲基化酒精的沐浴油而喪命。

俄羅斯人長久以來號稱全世界「酒癮」最重的國家，不過近年來飲酒量有下滑趨勢，世界衛生組織（WHO）2019年指出，俄羅斯2003年至2016年間飲酒量大跌43%，這也使得俄羅斯人的預期壽命迅速提高。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101011