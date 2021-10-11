中市太平苗圃自2017年起打造螢火蟲復育基地，逐年分梯次放養黃緣螢幼蟲。（張玉嬿服務處提供／陳淑芬台中傳真）

中市太平苗圃復育螢火蟲5年有成，今年春天園區已見近千隻黃緣螢放閃。台中市議員張玉嬿今天與螢火蟲達人等人再放養300隻幼蟲，她表示，已爭取擴大復育基地850平方公尺進行相關工程，預計明年再提出完善螢火蟲復育計劃，將太平苗圃打造成賞螢秘境。

張玉嬿表示，她在2017年爭取在太平苗圃打造黃緣螢復育基地，從環境評估、資源基礎調查、周邊水源、夜間燈光改善等基礎規劃做起，當年春天放養千隻幼蟲後，雖僅見零星黃緣螢身影，但不負眾望再隔年10月中旬竟出現數百隻飛舞放閃，令人驚豔。

張玉嬿近日向建設局爭取擴大復育基地，面積達850平方公尺，目前正進行土溝挖掘、引水及維持水源穩定等工程。她11日與螢火蟲達人藍森彬、候水河及太平區觀光休閒協進會成員，到太平苗圃試放300隻黃緣螢幼蟲。

藍森彬及候水河在近5年持續觀察生態池黃緣螢繁衍情況，今年春天可見近千隻成蟲螢光交替閃爍，四處飛舞，確認棲地保育工作成功，整體生態系統保持自然循環的狀態，太平苗圃已成為適合黃緣螢的新家。

藍森彬表示，此波將分階段放養培育500隻幼蟲，將持續觀察擴大改造的新棲地環境是否能適合復育，如果順利存活，進一步調整棲地環境，並逐步串聯原有生態池棲地擴大範圍，有信心讓黃緣螢數量大增。

藍森彬說，全球螢火蟲有2700多種，幼蟲在水裡的只有10種，其中，黃緣螢在台灣比較常見，具有特殊物種進化性，幼蟲以河流中的蜷螺類為食，成蟲期約10天，雄蟲到處飛舞發光求偶，光呈黃色，春、秋兩季晚間都可閃閃發光，營造生態亮點。